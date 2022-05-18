Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

18.05.2022 01:33

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

SİVAS - Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ünlü Cığır, görevi başında kalp krizi geçirip şehit oldu. Evli ve üç çocuk basası Çığır için Şarkışla Kaymakamlığı önünde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene eşi Sunay Çığıl ve çocuklarının yanı sıra Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, protokol üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı. Tören esnasında gözyaşları sel oldu. Şehidin cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

YORUMLAR
500
Yalova'da kaçarken polisi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi Yalova'da kaçarken polisi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Kaynak: İHA

Polis Memuru, Şehit, Sivas, Tören, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 22:27:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement