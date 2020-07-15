Son dakika haberi! Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gemerek ilçesi Çepni kasabası yakınlarında meydana geldi. Kazada Y. D. yönetimindeki 58 FD 019 plakalı cip, Çepni Kasabası Çepni Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü, G.B. H.Bve F. B. yaralandı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan H.B, F.B. ve G. B. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.