Son dakika haberi! Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gemerek ilçesi Çepni kasabası yakınlarında meydana geldi. Kazada Y. D. yönetimindeki 58 FD 019 plakalı cip, Çepni Kasabası Çepni Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü, G.B. H.Bve F. B. yaralandı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan H.B, F.B. ve G. B. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gemerek, Çepni, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 03:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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09:24
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08:51
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
08:19
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
07:41
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
02:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
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