Son dakika haberi! Sivas'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1232 adet uyuşturucu hap ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlar Caddesi'nde bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçta ve içindeki F.S. ile S.G'nin üzerinde yaptıkları aramada bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi buldu.

Şüphelilerin iş yerinde de 4 ruhsatsız tabanca, biri boş 5 şarjör, 7 mermi, 1232 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S'nin 24, S.G'nin 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.