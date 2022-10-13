Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi

13.10.2022 17:16

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ile Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Raket" yardımıyla arama yapan ekipler, yangın tüpleri içine gizlenmiş 17 parça halinde 13 kilo 160 gram esrar buldu.

Şüpheli M.N.Ş, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Gürün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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