İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ile Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Gürün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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