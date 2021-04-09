Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI

09.04.2021 09:59

Son dakika haberler... SİVAS İtfaiye Müdürlüğü bünyesine yeni katılan Ebru Acet ve Esra Sebat, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak göreve başladı.

SİVAS İtfaiye Müdürlüğü bünyesine yeni katılan Ebru Acet ve Esra Sebat, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak göreve başladı. Kent merkezi ve ilçeler için 24 saat hizmet veren İtfaiye Müdürlüğünde görev yapacak olan kadın itfaiyeciler ekipman kullanımı, teknik, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum atma ve toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı, trafik ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri aldı.

Sivas İtfaiye Müdürlüğü'nün alım yapacağını duyurması üzerine Malatya ve Erzincan'dan sınava katılan Ebru Acet ve Esra Sebat fiziksel dayanıklılık testlerinin de olduğu spor parkurunda ter dökerek başarılı oldu. Sınavı geçtikten sonra mesleği kabul edilen 2 kadın itfaiyeci, yeni başlayanlar için düzenlenen zorlu eğitimlerde de erkeklerden geri kalmadı. Tüm eğitimlerden başarıyla geçen kadın itfaiyeciler görevlerine başladı.

'KADINDAN İTFAİYECİ Mİ OLUR? DEDİLER'

Malatya'dan başvuruda bulunan ve sınavlarda başarılı olarak göreve başlayan itfaiye eri Ebru Acet(26), "Dışarıdan mesleğim için güzel tepkiler almadım. 'Kadından itfaiyeci mi olur? Erkek mesleğini nasıl yapacaksın?' denildi. En büyük destekçim ailem oldu ve 'sen yaparsın' diyerek arkamda durdular. Ben de onların sayesinde bugünlere kadar geldim. İtfaiyeye ilk geldiğimizde bu durumu garipsediler ama şu anda biz de onların meslek arkadaşıyız. Bizler buradaki meslektaşlarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Onlar bizlere bilmediklerimizi öğretiyorlar ve aramızda kadın-erkek ayrımı yok. Biz de onlarla aynı işi yapıyoruz. Şu anda burada olmak bana gurur veriyor. İstediğim yerdeyim ve istediğim mesleği yapıyorum. Bu mesleği yapmak isteyen kadınların da asla pes etmemesini umuyorum. Çünkü onlar isterse her şeyi yapar. Mesleğimiz güç gerektiren bir meslek ve bu nedenle sürekli çalışma halindeyiz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Erkekler kadar yapamasak bile açığımızı kapatmak için sürekli çalışıyoruz" diye konuştu.

'KADINLAR HER ALANDA ÇALIŞABİLİR'

Mesleğin maneviyatının güçlü olduğunu ifade eden itfaiye eri Esra Sebat(23) ise, "İtfaiyecilik çok kutsal bir meslek. İnsanların zor zamanlarında manevi olarak yanlarında olmak ve onların canını kurtarmak için çabalıyoruz. Ben de mesleği bunun için seçtim. Tabi ki işimi çok seviyorum. İnsanların yanında olmak, manevi açıdan bize de güç veriyor. Her meslekte zorluklar oluyor bizim mesleğimiz de tabi ki kolay değil. Erkek ve kadının güçleri çok farklı ama biz bu işi sevdiğimiz için daha çok çabalıyoruz ve arada ki farkı bu şekilde kapatıyoruz. Sivas'ta ilk kadın itfaiyeciler bizleriz. Bu nedenle ister istemez insanlar da bir tepki olarak şaşırıyor ama ben bunun da zamanla aşılacağına inanıyorum. Kadınların her alanda çalışması mümkün, yeter ki istesinler. Bu insanın biraz karakteri ve gücüne bağlı. İsteyen her kadın istediğini yapabilir" ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık de, "İtfaiye personelimiz 113 kişiydi, aramıza 62 kişi daha katıldı. Bu yeni katılan arkadaşlarla Sivas İtfaiyemizi personel noktasında da güçlendirmiş olacağız. Geçen yıllarda da elimizdeki personelle Sivasımıza en güzel şekilde hizmet ettik. Aramıza katılan personel arkadaşlarla da bunu daha da güçlendireceğiz. Allah kaza bela vermesin. Sivas İtfaiyemiz gerçekten çok başarılı, eğitimli ve donanımlı bir ekipten oluşuyor" dedi.

Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI
Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI
Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI
Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI

Erzincan, Malatya, İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı         
11:07
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı         
10:04
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı         
09:17
Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor         
08:57
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı         
21:29
Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük         
21:15
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 11:27:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei