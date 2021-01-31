Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Oğuz, sahada 90 dakika kalarak performansı ile taraftarlardan beğeni kazandı.

Bu sezonun ilk devresinde Kasımpaşa'da forma giyen futbolcu 19 gün önce Sivasspor'a transfer olmuştu.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)