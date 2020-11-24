Son dakika haberi | Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti

24.11.2020 19:15
Son dakika haberi | Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası vefat etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet, başta başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Ömer Otyakmaz'ın cenazesinin yarın Doğanşar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig, Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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