Son dakika haberi: Sivasspor maçı öncesi stadyumun dezenfeksiyonu yapıldı

Son dakika spor haberi... Konya Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Konya'da oynanacak Konyaspor-Sivaspor maçı öncesinde stadyumun dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Konya'da oynanacak Konyaspor-Sivaspor maçı öncesinde stadyumun dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Süper Lig'in 28'inci haftasında Konyaspor'un Demir Grup Sivasspor'u sahasında konuk edeceği karşılaşma öncesinde Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun dezenfeksiyonunu yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çim zemin başta olmak üzere soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorların detaylı şekilde dezenfeksiyonunu yaparak maça hazır hale getirdi. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir

Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı

Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım

Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü

Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı

Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu

Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı

Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün

Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi

Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu

Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti

Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı

Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı