Son dakika haberi: Siverek'te 3 kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler

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