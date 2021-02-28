Son dakika... Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi.. O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi.. O anlar kameraya yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve gündüz vakti silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçene bağlı Güney Mahallesinde meydana geldi. Nusret K.'ya ait eve silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken mermiler ev ile altında bulunan bir iş yerine isabet etti. Saldırı sonrası polis ekiplerine haber verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırı sonucu eve ve işyerine isabet eden mermi izleri ve boş kovanlar üzerinde inceleme başlattı.

Polis ekipleri meydana gelen silahlı saldırı sonrasında olay yerinden kaçan kimliği belirsiz kişi ve kilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.