İki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı.

Olay ilçenin Karakeçi kırsal bölgesinde meydana geldi. İki aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği tesbit edilmeyen silahtan çıkan mermi ile F.Y. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olay yeri ve hastanede yeni bir olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.