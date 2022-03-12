Son dakika haberi: Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

12.03.2022 09:02
Son dakika haberi: Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Faruk K. idaresindeki 01 FID 80 plakalı hafif ticari araç, Siverek- Adıyaman kara yolu 26. kilometresinde takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken Orhan D.ve Mahmut B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kılıç'ın cenazesi ise ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi: Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Şanlıurfa, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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