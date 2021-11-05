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SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ - Son Dakika

SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ

05.11.2021 12:11

TRABZON'da sivil jandarma ekipleri, yolcu gibi bindikleri toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

TRABZON'da sivil jandarma ekipleri, yolcu gibi bindikleri toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 18 araç sürücüsüne, toplam 3 bin 128 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kentte toplu taşıma araçlarını denetledi. Akçaabat ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik dron destekli denetimlerde sivil ekipler, yolcu gibi bindikleri toplu taşıma araçlarını denetledi. Kurallara uymadığı tespit edilenler, kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında maske denetimi de yapan ekiplerin kontrollerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 18 araç sürücüsüne toplam 3 bin 128 lira ceza uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıp, broşür dağıttı. Denetimlerde, ceza uygulanan sürücülere de hataları tek tek sıralandı. Kontrol noktasında 160 aracın durdurulduğu denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki yolculara da sürücülerin kural ihlalini tespit etmeleri durumunda ihbar numaraları aracılığıyla şikayette bulunabilecekleri bildirildi. Denetimlerde, sürücülerin en fazla yaptığı kural hatalarının başında emniyet kemeri takmama ve cep telefonuyla konuşma olduğu öğrenildi. Sürücülerin trafikte kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu taşıma, maske takmama, tehlikeli araç kullanma, durak harici yolcu indirip bindirme gibi kural ihlalleri yapıldığı belirlendi.

'NORMAL MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ ARACIMIZA'

Kurallara uyduğu tespit edilen ve kontrol noktasında tebrik edilen dolmuş şoförü Şükür Öğrenci, 'Yapılan uygulama gayet iyi. Her şey bizlerin güvenliği için. Görevli memur normal müşteri gibi bindi aracımıza. Kontrol noktasına geldiğimizde kendisini tanıttı. Hiç şüphelenmedik. Aklımıza da zaten böyle bir şey olacağı asla gelmez. Bizim için fark etmez. Ben tedbirimi alır kurallara da uymaya özen gösteririm. Araçta taşıdığım herkesin canı bana emanet' diye konuştu.

'HER ŞEY CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN'

Yolculardan Melek Baykuş da, 'Yapılan uygulama güzel. Her şey bizim can güvenliğimiz için. Böyle bir uygulamanın olması şoför ve yolcuların daha dikkatli olmasına vesile oluyor. Ben bu uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ediyorum' dedi.

SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ
SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVİL JANDARMALAR YOLCU GİBİ BİNDİKLERİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEDİ - Son Dakika
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