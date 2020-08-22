Son dakika haberi! SİVİL TRAFİK EKİPLERİNDEN DRİFT VE MAKAS DENETİMİ - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri trafikte tehlikeli araç kullanan ve drift yapan sürücülere karşı denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafikte makas atıp drift yaparak tehlikeli araç kullanan sürücülere karşı denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Anadolu yakasında D-100 karayolu üzerinde yaptığı hareketli denetimlerde 32 araca abart egzozdan ayrı ayrı 1228 TL, 39 araca ise makas atmaktan 1228 TL para cezası kesti.

Ayrıca ekipler alkollü araç kullanan 20 sürücüye ve hıfzıssıhha kanununa uymayan 22 vatandaşa cezai işlem uyguladı. Yapılan denetim kapsamında 37 araç da trafikten men edildi.

- İstanbul