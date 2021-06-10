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Son dakika haberi | Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar - Son Dakika

Son dakika haberi | Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar

10.06.2021 18:38

Son dakika haberler... Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar Annesinin sevgilisinin, ölen ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını söyledi Şiyar'ın kız kardeşi, korktuğu için şiddet olaylarından bahsedememiş Şiyar davası 16 Eylül'e ertelendi Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan...

Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar

Annesinin sevgilisinin, ölen ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını söyledi

Şiyar'ın kız kardeşi, korktuğu için şiddet olaylarından bahsedememiş

Şiyar davası 16 Eylül'e ertelendi

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiyar Kılıç davasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Şiyar Kılıç'ın kız kardeşi, annesinin sevgilisi Hami K.'nın ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını ve diğer sanıkların da bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.

İddiaya göre, 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülüzar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülizar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yapılan incelemede Şiyar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 yaşındaki Şiyar'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci celsesi Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklu sanıklar Gülizar A. ile sevgilisi Hami ve kardeşi Yasin K. ile anneleri Emine K. Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde yaşanan arıza sebebi ile salona bağlanamadı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istemiyle açılan duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davada hazır bulunan ve tanık olarak dinlenen Şiyar Kılıç'ın kız kardeşi, Hami K.'nın ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını ve diğer sanıkların bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden Şiyar Kılıç'a, Hami K.'nın çivili sopa ile vurduğunu aktaran çocuk tanık, daha öncesinde korktuğu için şiddet olaylarından bahsetmediğini belirtti. Tanığın ifadeleri doğrultusunda çocuğun işkence sonucu öldüğünü savunan avukatlar, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, müdafi avukatları ise tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin istenildiği duruşmada, iddia makamı eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'na yazılan dosyanın aslının sorulması ve tanık U.B.'nin duruşma günü SEGBİS ile hazır edilerek dosyasının Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkere ve dosyanın aslının akıbetinin sorulmasına, tanık U.B.'nin duruşma günü SEGBİS ile hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 16 Eylül tarihine erteledi.

Duruşma sonrası UCIM'den açıklama

Dava sonrasında adliye önünde konuya ilişkin Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada dernek üyeleri konunun takipçileri olacaklarını ifade etti.

Son dakika haberi | Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar
Son dakika haberi | Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar
Son dakika haberi | Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar
Son dakika haberi | Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar

Sakarya, Kocaali, Eylül, Şiyar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şiyar Kılıç davasında, kız kardeşten itiraflar - Son Dakika


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