Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi - Son Dakika

Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi

18.03.2021 16:00
Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi, System.String[]

Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildiKONYA'da şizofreni hastası ağabeyi Soner Bali'nin (25), boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü Yağmur Bali (15), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi

KONYA'da şizofreni hastası ağabeyi Soner Bali'nin (25), boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü Yağmur Bali (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Zanlı ağabey Soner Bali ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yağmur Bali'yi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan ablası Fatma Y., "Yağmur, çok iyi bir insandı, kimseye bir zararı yoktu. Yüksek sesle konuşmazdı. Sessiz, sakin bir çocuktu. Okumak tek hayaliydi. Okuyup, meslek sahibi olmayı çok istiyordu" dedi.

Olay, salı günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile fertleri, Yağmur Bali'nin kapıyı açmaması ve kilitli olması nedeniyle endişelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ve çilingirle eve giren polis, Buhari İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur Bali'yi boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Kanlar için yatan Yağmur Bali'nin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Yağmur'un ders çalıştığı sırada öldürüldüğü anlaşıldı.

YAĞMUR'UN KATİLİ ŞİZOFRENİ HASTASI AĞABEYİ ÇIKTIYağmur'un ölümünü hakkında çalışma başlatan polis, Yağmur'un ağabeyi Soner Bali'nin şizofreni hastası olduğu, tedavisi için aynı gün Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak buradan kaçtığı belirlendi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Yağmur'u ağabeyi Soner Bali'nin öldürdüğünü tespit etti.TEDAVİ OLMAK İSTEMEMİŞOlaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner Bali, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soner Bali'nin ağustos ayında Beyhekim Devlet Hastanesi'nde 'şizofren' tanısıyla tedavi gördüğü yüzde 50 oranında şizofreni raporu verildiği belirlendi. Olay günü ailesinin istediği üzerine polis eşliğinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Bali'nin, sevk edileceği sırada "Beni zorla getirdiler. Hastaneden ayrılmak istiyorum. Tedavi olmayacağım. Ben yatmak istemiyorum" diyerek kabul etmediği ortaya çıktı. Tedaviyi kabul etmediği için de acil servis görevlilerince tutanak imzalatılan Bali'nin bu işlemleri devam ettiği sırada görevlileri haber vermeden hastaneden kaçtığı belirlendi. 'ANNEM BENİ HASTANEYE YATIRMAK İSTİYORDU, CEZALANDIRMAK İSTEDİM'Bali'nin polisteki ilk ifadesinde, "Annem, sürekli kaymakamlığa müracaat edip benim hastaneye yatırılmamı istiyordu. Cezalandırmak için kız kardeşimi öldürdüm. Ömrü boyunca evlat acısı çeksin diye kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Soner Bali, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. TOPRAĞA VERİLDİKonya Şehir Hastanesi'nde dün otopsisi tamamlanan Yağmur Bali, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na ailesi ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. 'TEK HAYALİ OKUMAKTI, AĞIR BİR OLAY YAŞADIK'Yağmur'un ablası Fatma Y., gözyaşları içinde kardeşinin tek hayalinin eğitimini sürdürüp meslek sahibi olmam olduğunu belirterek, "Çok iyi bir insandı, kimseye bir zararı yoktu. Yüksek sesle konuşmazdı. Sessiz, sakin bir çocuktu. Okumak tek hayaliydi. Okuyup, meslek sahibi olmayı çok istiyordu. Ağır bir olay yaşadık kolay değil. Çok iyi bir insanı kaybettik, hiçbir şeyin önemi yok" dedi.

(Görüntü dökümü,Ağabeyi tarafından öldürülen Yağmur Bali'nin cenaze namazı,Şizofreni Soner Bali'nin kendisini cep telefonu ile görüntülemesi,Öldürülen Yağmur Bali'nin geriye kalan ayakkabısı,Olayın yaşandığı binadan görüntü,Şizofreni Soner Bali'nin kaçtığı acilden görüntü,Genel ve detay.( Haber - Kamera: Hasan DÖNMEZ, Adem YILDIZ/KONYA-)

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Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi
Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi
Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi
Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi
Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi
Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi

Şehir Hastanesi, şizofreni, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi - Son Dakika


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