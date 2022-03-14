Son dakika haberi | Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

14.03.2022 22:32
Son dakika haberi | Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Viyana Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Viyana Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.

Slovakya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Juraj Tomaga, TASR ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini söyledi.

Tomaga, söz konusu diplomatların Viyana Sözleşmesini ihlal ettiğini ve Slovakya'yı 72 saat içinde terk etmelerinin talep edildiğini bildirdi.

Bu arada sınır dışı kararı alınan 3 Rus diplomata ilişkin polis yetkililerinin yarın basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

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Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etti Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etti

Dışişleri Bakanlığı, Slovakya, Viyana, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika


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