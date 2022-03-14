Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Viyana Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.
Slovakya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Juraj Tomaga, TASR ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini söyledi.
Tomaga, söz konusu diplomatların Viyana Sözleşmesini ihlal ettiğini ve Slovakya'yı 72 saat içinde terk etmelerinin talep edildiğini bildirdi.
Bu arada sınır dışı kararı alınan 3 Rus diplomata ilişkin polis yetkililerinin yarın basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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