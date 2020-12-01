Son dakika haberi... Slovenya Hizbullah'ı "terör örgütü" ilan etti - Son Dakika

Slovenya hükümeti, Lübnan merkezli Hizbullah'ı "barış ve istikrarı tehdit eden suç ve terör örgütü" ilan etti.

Pazartesi günü yapılan hükümet toplantısında alınan karar ile diğer bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi Slovenya'nın da Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul ettiği bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın "barış ve istikrarı tehdit eden suç ve terör örgütü" ilan edildiği kaydedilirken, bu kararın, Hizbullah'ın faaliyetlerini inceleyen koordinasyon grubunun raporu doğrultusunda verildiği aktarıldı.

Raporda, Hizbullah'ın faaliyetlerinin küresel düzeydeki organize suç, terör ve paramiliter eylemlerle bağlantılı olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Sloven medyasındaki haberlerde, AB'nin, 2013 yılında Hizbullah'ın silahlı kanadını terör örgütleri listesine aldığı aktarılırken, İsrail, ABD, Hollanda ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin, Hizbullah'ın tümünü terör örgütü olarak kabul ettiği aktarıldı.

Bu arada, mevcut koalisyon hükümetinin başbakanı Janez Jansa, 2018 yılında henüz muhalif kanattayken yaptığı açıklamada, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması gerektiğini ifade etmişti.

Sloven medyası, Jansa'nın 8 Aralık'ta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyarette İsrail'den silah alımı konusunun da görüşüleceğini öne sürerken, hükümetten söz konusu ziyarete ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.