Son dakika haberi! Slovenya'nın kimya tesisinde patlama meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Slovenya'nın kimya tesisinde patlama meydana geldi

12.05.2022 12:28
Son dakika haberi! Slovenya'nın kimya tesisinde patlama meydana geldi

Son dakika haberi: Slovenya'nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal üretim fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana oldu.

Slovenya'nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal üretim fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana oldu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, patlama sonucu yanıkları olan 1'i ağır, 20'den fazla yaralının bulunduğu ve bu kişilerin Lübliyana'daki bir hastaneye sevk edildikleri ifade edildi.

Kocevje Belediye Başkanı Vladimir Prebilic, N1'e yaptığı açıklamada, yetkililerin alanda çalıştığını söyledi.

Bölgede yaşayanlara "camlarını kapatmaları ve dışarı çıkmamaları" yönünde uyarı yapıldı.

YORUMLAR
500
Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünü Kutladı Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünü Kutladı Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi

Slovenya, Kimyasal, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Slovenya'nın kimya tesisinde patlama meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:25:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Slovenya'nın kimya tesisinde patlama meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement