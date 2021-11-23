Son dakika haberi! SMA hastası bebeğin tedavisi için gelirinin yarısını bağışlama kararı aldı - Son Dakika

Kilisli iş insanı Muhammed Taner Özyıldız, Antalya'da yaşayan SMA hastası Asel Yavuz bebeğin sağlığına kavuşması için onun adına firmasına verilen her asansör ve yürüyen merdiven siparişinin gelirinin yüzde 50'sini bağışlayacağını açıkladı.

Gönüllüler tarafından bir yardım programına davet edilen Özyıldız, "Can Dostum Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda Asel bebeğin tedavisi için gerekli paranın bir an önce toplanması için katkı sunmak isteyen Özyıldız, firmasına Asel bebek adına verilen her asansör ve yürüyen merdiven siparişinin gelirinin yüzde 50'sini bağışlama kararı aldı.

Muhammed Taner Özyıldız, AA muhabirine, jandarma astsubay olarak 10 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek ticarete atıldığını, yaklaşık 2 yıldır da asansör sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

5 yıl çocuk özlemi çektiğini ve bu sürede çaresiz kalan anne ve babaların imkanları dahilinde yardımlarına koşacağına dair kendisine söz verdiğini anlatan Özyıldız, şöyle konuştu:

"Bir anne ve babanın hayatta yaşayabileceği en büyük acılardan biri çocuğunun her gün gözünün önünde erimesi. Sanki her gün çocuğunun etinden bir şey kopartılıyor. Bu, dayanılmaz bir acı. Ben de yakında inşallah evlat sevgisini tadacağım. Acının tarifi yoktur bence. Ondan dolayı hiçbir çocuğa, geç kalınmasını istemiyorum. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? diyorlar ama belki bir fitili ateşlerim diye düşünüyorum. O yüzden bu çalışmayı başlattım."

Özyıldız, kendi firmasının Türkiye ve dünyada asansör sektöründe Asel bebek adına gelen asansör ve yürüyen merdivenlerin gelirinin yüzde 50'sini bağışlayacağını ifade ederek, "Bu para bir an önce bulunsun. Çünkü bu çocuklar zamanla yarışıyor." dedi.

Asel bebek için başlatılan kampanyanın Antalya Valiliği resmi hesapları üzerinden yürütüldüğünü aktaran Özyıldız, "Asel bebek ve onlar gibi bir çoğunun annelerinin babalarının gözlerinin içinin güldüğü gün, benim bayramımdır. Ben o zaman başarmışım diyeceğim." ifadelerini kullandı.