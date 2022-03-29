Son dakika haberi: SMA'LI YAREN'İN YARDIM KUMBARASI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, SMA hastası Yaren Belli'ye (2) yardım toplamak için fırına koyulan bağış kumbarası, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde simit fırını işleten Ekrem Öktem, SMA'lı Yaren Belli'ye yardım toplamak için iş yerine kumbara koydu. Fırına dün sabah gelen kişi, simit alarak, çalışan ile de bir süre sohbet etti. Yaren için bırakılan kumbarayı gören hırsızlık şüphelisi, simit yerken, kumbaranın olduğu alandaki ürünleri düzeltti. Dükkanda dolaştıktan sonra hırkasının fermuarını açan şüpheli, kumbarayı içine sokarak simit fırınından ayrıldı. Kumbaranın iş yerinde olmadığın fark eden Öktem, Yaren'in ailesine durumu bildirdi. Fırına gelen Yaren'in ailesi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince polise hırsızlık ihbarında bulundu. İhbarla fırına gelen polis de görüntüleri inceleyerek, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

'UMUTLARIMIZI ÇALDI'

Yaren'in babası Gökhan Belli, sosyal medya hesabından hırsızlığa tepki gösterip, "Bu kadarı da pes dedirtti gerçekten. Yavrumuz ölmesin diye başlattığımız kampanyaya kuruş kuruş toplayarak ilerlemeye çalışıyoruz. İğne ile kuyu kazıyoruz yani biri gelip bütün umutlarımızı çalıyor. Yazıklar olsun diyecek çok söz yok. Allah çabamızı görüyor ve Allah senin hırkanın altında sakladığın umutlarımızı da görüyor. Seni Allah'a havale ediyor sonra da adalete teslim ediyoruz. Çocuğumuzun hakkı üstünde kalmayacak biliyoruz" dedi.

'PARA ÇALACAĞINA BENDEN İSTESEYDİ VERİRDİM'

Hırsızlık olayına çok üzüldüğünü belirten fırın işletmecisi Ekrem Ökten de "SMA hastası kızımız Yaren için koyduğumuz kumbaraya müşterilerimiz yoğun ilgi gösteriyordu. Sürekli doluyor ve ailesi gelip alıyordu. Burada talihsiz bir hırsızlık yaşandı. Kumbaramızı önceki gün saat 06.30'da kimliği belirsiz bir arkadaş gelip çalmış buradan. Bu yapılmaması gereken bir şey. Eğer o hırsız gelip bu parayı benden isteseydi ben kendi cebimden çıkarıp verirdim. Emniyete bildirdik, soruşturma şu an devam ediyor. Aile geldi, kamera görüntülerine baktı. Kimin çaldığı güvenlik kamerasında belli oluyor. Emniyete gittiler, gerekli işlemleri başlattılar" diye konuştu.