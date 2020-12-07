Son dakika haberi! Soba ve şofben zehirlenmelerine dikkat - Son Dakika

Son dakika haberi! Soba ve şofben zehirlenmelerine dikkat

07.12.2020 13:23
Son dakika haberi! Soba ve şofben zehirlenmelerine dikkat, System.String[]

Son dakika haberler: Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, havaların soğumasıyla soba, baca ve şofbenlerin yanlış kullanımından kaynaklanan zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, havaların soğumasıyla soba, baca ve şofbenlerin yanlış kullanımından kaynaklanan zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

Gece saatlerinde sobaya kömür atılmaması gerektiğini hatırlatan İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek sobaya atılan kömürün tamamen yanmadan sobanın kapatılmaması ve baca temizliğine mutlaka dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu

Özellikle rüzgarlı havalarda meydana gelen zehirlenme vakalarında birçok insanın hayatını kaybettiği ifade eden Özbek, "Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla bacası çekmeyen soba, şofben ve dogalgaz kaçakları nedeniyle meydana gelir. Zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbı müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir " dedi

Soba zehirlenmelerine karsı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunan Özbek, "Ülkemizde özellikle kış aylarında soba, şofben zehirlenmeleri bilgisizlikten ve ihmalden oldukça yüksek oluyor. Zehirlenmeler genellikle Güney batıdan gelen alçak basınçlı Lodos aralarında daha çok oluyor. Ama vatandaşlarımız bazı şeylere çok dikkat etmiyorlar. Örneğin bir şofben alırken bir garanti belgesi ve kullanım şartlarına, çok dikkat etmiyorlar. ya da teknik bilirkişilere bağlattırma yaptırmıyorlar. Bu yüzden sobaların düzgün çekmemesi, bacaların düzgün yapılmaması yani bacaların çatı seviyesinden 1 metre yükseklikte olmaması nedeniyle Lodos gibi havalarda maalesef soba zehirlenmeleri, doğal gaz zehirlenmeleri ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken ihmal edilmemesi gereken sobayı yakarken kullanılan kömürün kalitesi, soba yakım tarzları, ya da yatarken sobayı tam olarak söndürmeme gibi bilgisizlik bilinçli olmama durumları maalesef kış aylarında ölümlere kadar sebep olabilmekte. Karbon monoksit zehirlenmesi kokusuz ve biliyorsunuz solunum yoluyla kana karışıyor fark edemeyebilirsiniz. Ama fark ettiğiniz anda ilk önce hemen 112'yi arayıp vatandaşlarımızın acil sağlık merkezlerine gitmeleri gerekir. Bizim soba yakan vatandaşlarımızdan ricamız özellikle kış aylarında güneybatıdan esen Rodos rüzgarlarında çok dikkatli olmalarıdır. Yatarken kesinlikle sobayı söndürmeleri açık bırakmamaları lazım. Vatandaşlarımıza bacalarını kontrol etmeleri, baca temizliklerini ve kırık bacaları varsa yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Doğalgaz bacalarının bakımının da bilirkişi tarafından yapılması gerektiğini belirten Özbek, "Kış aylarında soba bacalarının yanında doğalgaz bacaları da çok önemli. Doğalgaz baca bakımlarını da teknik bilirkişilere yaptırmaları lazım.Baca menfezi çekmezse maalesef orada da zehirlenmeler olabiliyor. Vatandaş bunu bilemiyor çünkü uyku anında yakılıyor. Bizim de en çaresiz kaldığınız olay bu tür zehirlenmeler" şekilde konuştu.

Özbek konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Bazı yerlerde duruyoruz vatandaşlar şofben bacalarını havalandırma boşluklarına çıkarıyorlar. Şu anda gerçekten her şey teknik elemanlarla yapıldığı için ne kanunlarımız ona izin veriyor ne de binaların yangından korunması hakkındaki kanun buna izin vermiyor. Vatandaşımız biraz ucuz olsun diye bilgisizlik yüzünden, ihmal yüzünden canlarına kadar varabilecek bir olayla karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden kış aylarında doğalgaz, baca, kömür zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları, kaliteli kömür kullanmaları sobayı yıkarken bacanın çekip çekmediğine dikkat etmeleri gerekiyor. Bacaları çekmezse belediyemizin belirlediği ücret tarifesi karşılığında ile itfaiye müdürlüğümüze başvurarak bacalarını temizlettirmeleri gerekiyor." - SİNOP

Son dakika haberi! Soba ve şofben zehirlenmelerine dikkat
Son dakika haberi! Soba ve şofben zehirlenmelerine dikkat

İtfaiye, Kömür, Sinop, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Soba ve şofben zehirlenmelerine dikkat - Son Dakika


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