Son dakika haberi... SOBADAN ÇIKAN YANGIN İKİ KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... SOBADAN ÇIKAN YANGIN İKİ KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

01.03.2022 23:09

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sobadan çıkan yangın nedeniyle Abdulkadir Nurdoğan'a ait iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sobadan çıkan yangın nedeniyle Abdulkadir Nurdoğan'a ait iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Saat 21.30 sıralarında Derbent Mahallesi Serin Sokak üzerinde bulunan iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Abdulkadir Nurdoğan'a ait evden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada evde yalnız olan Abdulkadir Nurdoğan, evin dışına çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberi... SOBADAN ÇIKAN YANGIN İKİ KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ
Son dakika haberi... SOBADAN ÇIKAN YANGIN İKİ KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ
Son dakika haberi... SOBADAN ÇIKAN YANGIN İKİ KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

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İtfaiye, Derbent, Yangın, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SOBADAN ÇIKAN YANGIN İKİ KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... SOBADAN ÇIKAN YANGIN İKİ KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ - Son Dakika
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