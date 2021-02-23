Sobadan çıkan yangın tek katlı evi kül etti, enkazdan 'Kur'an-ı Kerim' çıkarıldı - Son Dakika
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Sobadan çıkan yangın tek katlı evi kül etti, enkazdan 'Kur'an-ı Kerim' çıkarıldı

23.02.2021 23:37

DÜZCE'de, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu alev alev yanan ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DÜZCE'de, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu alev alev yanan ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evin enkazından Kur'an-ı Kerim çıkarıldı.

Akşam saatlerinde, Düzce Muncurlu köyünde İsmail Mercan'a ait tek katlı evde yangın çıktı. İsmail Mercan ve eşinin yakınlarının yanına gittiği sırada sobadan sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken alevler evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yanan evin enkazından Kur'an-ı Kerim çıkarılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sobadan çıkan yangın tek katlı evi kül etti, enkazdan 'Kur'an-ı Kerim' çıkarıldı - Son Dakika
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