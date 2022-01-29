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Son dakika haberi! Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi - 2 - Son Dakika

Son dakika haberi! Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi - 2

29.01.2022 22:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise zehirlendi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise zehirlendi. Ailenin Kovid- 19 karantinasında olduğu öğrenildi.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay (34) çiftini telefonla aradı. Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde, bir odada Yasemin Yüceay'ı yüzüstü yatakta yatar halde, bebekleri Yasin'i (1) ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırt üstü yatarken; evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay'ı tek kişilik baza yatakta, kızı İkra'yı (5) ise yer yatağında halde buldu.

112 sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin'in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra'nın ise zehirlendiğini belirledi. Ferhat Yüceay ambulans ile Serik'teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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AİLE KOVİD- 19 KARANTİNASINDAYMIŞ

Ferhat Yüceay'ın Belek'te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 3 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi.

Komşuları İsa Oktay, "Komşumuz Ferhat bir otelde çalışıyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada. Bu akşam üzeri komşumuz kendisini telefon ile aramış. Telefonu kapalı olduğu için şüphelendik. Eve geldik ama kapıyı açan olmayınca 112'yi aradık? dedi.

Son dakika haberi! Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi - 2

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Cep Telefonu, Antalya, Karbon, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi - 2 - Son Dakika
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