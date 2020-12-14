Son dakika haberi! Sodexo'nun "Hemen Yolda" uygulaması restoranların siparişlerini yüzde 42 arttırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sodexo'nun "Hemen Yolda" uygulaması restoranların siparişlerini yüzde 42 arttırdı

14.12.2020 11:33
Son dakika haberi! Sodexo'nun

Son dakika haberi: Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yatırım yaptığı yeni nesil akıllı paket servis çözümü "Hemen Yolda", sağladığı avantajlarla üye restoranlara pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 42 oranında sipariş artışı sağladı.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yatırım yaptığı yeni nesil akıllı paket servis çözümü "Hemen Yolda", sağladığı avantajlarla üye restoranlara pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 42 oranında sipariş artışı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanlara ve üye iş yerlerine uçtan uca dijital yemek deneyimi sunmak üzere öncü projeleri hayata geçiren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin 2019 yılında yatırım yaptığı "Hemen Yolda" uygulaması, restoranların sipariş adetlerini arttırdı.

"Hemen Yolda", sağladığı avantajlarla üye restoranlara pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 42 sipariş artışı sağladı.

"Hemen Yolda" yeni nesil akıllı paket servis yazılımı, üye iş yerlerinin paket servislerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini sağlarken, müşterilerin de online olarak siparişlerinin nerede olduğunu takip etmesine imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Direktörü Berna Şamiloğlu Acar, "Hemen Yolda" ile müşterilerin, harita üzerinden siparişlerini canlı olarak takip edebildiğini ve bu sayede üye restoranların siparişini merak eden müşteri aramalarının büyük oranda azaldığını bildirdi.

Acar, şunları kaydetti:

"Bu sayede üye iş yerlerimiz müşterilerine çok daha iyi bir paket servis deneyimi sunuyorlar, harita üzerinden mahalle ve sokak detayında sipariş performanslarını ve hangi bölgelere kaç adet sipariş ulaştırdıklarını detaylı bir şekilde görebiliyorlar. Kurye operasyonlarını da verimli bir şekilde yönetme imkanına sahip oluyorlar. Online platformlardan gelen tüm siparişlerin tek bir ekrandan kolayca takip edilebildiği Hemen Yolda ile aynı zamanda siparişlerin kaç dakikada teslim edildiği, ortalama paket tutarları ve sipariş sürecinde hangi aşamada ne kadar süre harcandığı da görülebildiğinden kurye operasyonları daha hızlı, verimli ve etkili şekilde yürütülüyor. Pandemi süreci ile birlikte paket servisin verimli bir şekilde yönetimi, iş ortağı olduğumuz restoranlar için çok daha önemli hale geldi. Biz de bu çözümümüz ile onların her an yanında olarak, müşteri memnuniyetinin ve iş hacimlerinin artmasına katkı sağlamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz."

Yatırım, Harita, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Sodexo'nun 'Hemen Yolda' uygulaması restoranların siparişlerini yüzde 42 arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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