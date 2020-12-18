Kocaeli'nin İzmit İlçesinde şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesinde üç katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin içerisinde aniden çıkan yangın ve dumanı fark eden ev sahibi Sadiye Yenigün evin dışına çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Sadiye Yenigün'ü hemen ambulansa alarak ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucu yangının şofbenden çıktığı tespit edildi. - KOCAELİ