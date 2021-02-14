Avcılar 'da bir köpek soğuk ve karlı havada Tahtakale Şehit Abdulkadir Sirma Polis Merkezi'nin kapısına geldi. Bunu gören polisler, battaniye ile köpeğin üstünü örttü. Polis ekipleri köpeğe yemek vererek karnını doyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı - Son Dakika

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