Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı - Son Dakika
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Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı

14.02.2021 14:32
Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı

AVCILAR'da soğuk havada bir köpek polis merkezine sığındı.

AVCILAR'da soğuk havada bir köpek polis merkezine sığındı. Polisler köpeği battaniyeye sardı.

Avcılar'da bir köpek soğuk ve karlı havada Tahtakale Şehit Abdulkadir Sirma Polis Merkezi'nin kapısına geldi. Bunu gören polisler, battaniye ile köpeğin üstünü örttü. Polis ekipleri köpeğe yemek vererek karnını doyurdu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı - Son Dakika

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