Son dakika haberi... Soğuk havadan donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştılar - Son Dakika

Eşmepınar köyünde naylonla kaplanan tırlar

Aracın soğuktan donan mazot deposunu pürmüz ve ateş yakarak açma çalışmaları

Tır şoförü Bülent Korkmaz'ın konuşması

Aracın altında yanan ateş

Araç sahibi Ferhat Yaşar'ın konuşması

Çatılardaki buz sarkıtları

Camın etrafını saran buz sarkıtları

Buz sarkıtları arasından konuşan çocuk

Vatandaşın konuşması Muş'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Vatandaşlar soğuk havaya karşı araçlarını battaniye ve naylon sardı, bazı sürücüler ise yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Aracını çalıştırmak için saatlerce uğraştığını belirten Bülent korkmaz, "Mazot donmuş, araba donmuş her tarafa buz tutmuş. Kış mevsimi gerçekten sürücüler için çiledir. Neredeyse her sabah aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. "diye konuştu.