Eşmepınar köyünde naylonla kaplanan tırlar
Aracın soğuktan donan mazot deposunu pürmüz ve ateş yakarak açma çalışmaları
Tır şoförü Bülent Korkmaz'ın konuşması
Aracın altında yanan ateş
Araç sahibi Ferhat Yaşar'ın konuşması
Çatılardaki buz sarkıtları
Camın etrafını saran buz sarkıtları
Buz sarkıtları arasından konuşan çocuk
Vatandaşın konuşması Muş'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Vatandaşlar soğuk havaya karşı araçlarını battaniye ve naylon sardı, bazı sürücüler ise yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.
Aracını çalıştırmak için saatlerce uğraştığını belirten Bülent korkmaz, "Mazot donmuş, araba donmuş her tarafa buz tutmuş. Kış mevsimi gerçekten sürücüler için çiledir. Neredeyse her sabah aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. "diye konuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Soğuk havadan donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştılar - Son Dakika