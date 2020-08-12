Son dakika haberi | Söğüt dalından sepet örme işine 50 yıl sonra geri döndü - Son Dakika

Son dakika haberi | Söğüt dalından sepet örme işine 50 yıl sonra geri döndü

Gelen son dakika haberlerine göre - Söğüt dalından sepet örme işine 50 yıl sonra geri döndü 50 yıl sonra başladığı baba mesleğiyle geçimini sağlıyor Bolu'da, 2 çocuk babası Erdoğan Sönmez, küçük yaşlarda babasından öğrendiği söğüt dalından sepet örgüsü işini 50 yıl sonra yeniden yapmaya başlayarak geçimini sağlıyor.

- Söğüt dalından sepet örme işine 50 yıl sonra geri döndü

50 yıl sonra başladığı baba mesleğiyle geçimini sağlıyor

BOLU - Bolu'da, 2 çocuk babası Erdoğan Sönmez, küçük yaşlarda babasından öğrendiği söğüt dalından sepet örgüsü işini 50 yıl sonra yeniden yapmaya başlayarak geçimini sağlıyor.

Bolu'da, Sarıcalar mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki Erdoğan Sönmez, küçük yaşlarda babasının ısrarıyla söğüt dalından sepet örme işini öğrendi. Uzun yıllar ördüğü sepetlerle geçimini sürdüren Sönmez, daha sonra farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığı için baba mesleğini bıraktı. Evli ve 2 çocuk babası olan Sönmez, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı çalışamaz hale gelince, geçimini sağlamak için 50 yıllık aradan sonra sepet örmeye yeniden başladı. Sönmez, özel olarak seçtiği söğüt dallarından yaptığı sepetleri 20 ila 100 lira arasında satarak hayatını sürdürüyor.

"50 sene sonra lazım olunca yapmaya başladım"

Sönmez, sepet örgü işini babasının ısrarıyla öğrendiğini ve 50 yıl sonra tekrar yapmaya başladığını belirterek, "Bizim köyde babalarımız yaparken ben okuyordum. Ben yapmak istemedim. Babamız da yapın, öğrenin lazım olur deyince o zamanlar yapmaya başladım. 10 sene yaptıktan sonra bıraktım. Baktım ki 50 sene sonra lazım olunca tekrar yapmaya başladım. İşimden hiçbir zaman caymadım. Üzerine üzerine gittim ve yapıyorum. Ama öyle görüldüğü kadar kolay birşey değil. El işi, göz nuru sonuçta. Ayrı bir çilesi var. Yapmaktan zevk alıyorum. Geçimimi sağlıyorum bir şekilde. Başkasına muhtaç olmuyorum" dedi.

"1 sepet için 1 gün uğraştığım oluyor"

Bolu'da, söğüt dalından sepet ören tek kişi olan Sönmez, her türlü sepeti yaptığını ifade ederek, "Her sanatın bir zorluğu var. Bunu başka türlü Bolu'da bilen de yapan da yok. Ben son bir efsane gibi yaşım dolayısıyla yapmaya çalışıyorum. Her türlü sepeti yaparım. Söğüt ağacından fotoğraf dahi yaparım. Avize, nişan sepeti, piknik sepeti, pazar sepeti, çamaşır selesi, her türlü sepeti yaparım. Malzemesi olduktan sonra günde 1-2 tane yapıyorum. Pahalı bir fiyata da satmıyorum. Gelenleri de kırmıyorum. Sepetine göre 20 liradan başlıyor, 100 liraya kadar sepet var. Büyük sepet isteyenler için 1 gün uğraştığım sepetler oluyor. Bu sepetin özelliği söğüt ağacı. Sepet bir fındık bir de söğüt ağacından olur. Meyveyi, domatesi, biberi çürütmez, kokutmaz. Hava alır. Her eve bir sepet şart" şeklinde konuştu.

"Baba mesleğini yürütseler iyi olur"

Çocuklarının da bu mesleği öğrenmelerini çok istediğini ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Erdoğan Sönmez, "Çocuklarıma öğretmek istedim ama hiçbirisi eğimli değil. Öğrenmek istemiyorlar. Bolu'da bunu kimse yapmıyor. Onun için öğrenseler daha iyi olur. Çağ atladıkça bu antikaya giriyor. Ama şimdiki gençler boyun bükmüyor. Zorlatamıyorum da. Başka birşeyler uğraşıyorlar. Yaşımızda yerini buldu, böyle böyle biz de bırakacağız. Öğrenseler iyi olur. Baba mesleğini yürütseler iyi olur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Söğüt dalından sepet örme işine 50 yıl sonra geri döndü

Söğüt, Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | Söğüt dalından sepet örme işine 50 yıl sonra geri döndü - Son Dakika

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