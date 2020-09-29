Söğüt dallarından yaptığı kovanlarda organik bal üretiyor - Son Dakika

Söğüt dallarından yaptığı kovanlarda organik bal üretiyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Mehmet Şirin İlhan, söğüt ağacının dallarından yaptırdığı özel kovanlarda kendisine ait bir dönümlük arazide geleneksel yöntemlerle organik bal üretiyor.

Söğüt dallarından yaptığı kovanlarda organik bal üretiyor, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Mehmet Şirin İlhan, söğüt ağacının dallarından yaptırdığı özel kovanlarda kendisine ait bir dönümlük arazide geleneksel yöntemlerle organik bal üretiyor.

Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa gidip sertifika alan İlhan, 12 yıl önce tek kovanla hobi olarak başladığı arıcılıkta kovan sayısını 100'e çıkardı.

Doğal yöntemlerle ürettiği balı, sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderen İlhan, gençlere de mesleğini öğreterek arıcılığı yaşatmak istiyor.

İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kara kovanlarda geleneksel yöntemlerle ürettiği balda hiçbir katkı maddesi kullanmadığını söyledi.

Bir yandan geçimini sağlarken bir yandan da insanları bu işe teşvik etmek istediğini belirten İlhan, "Çocuklarıma kara kovan hakkında bilgiler verdim. Eşimle daha çok ilgileniyoruz. Kara kovan balının kilogramı 200 liradan alıcı buluyor. Tamamen organik bal ürettiğimiz için pazar sıkıntısı yaşamıyoruz." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Arıcılık Kursu Eğitmeni Şakir Yıldız da ilçede arıcılıkla ilgilenenleri ziyaret ederek çalışmalarını kontrol ettiklerini aktardı.

Kurs bittikten sonra da kaliteli bal üretmeleri için kursiyerleri takip ettiklerini belirten Yıldız, "Arıcılık konusunda elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mehmet Şirin ağabeyimiz de 12 yıldır arıcılıkla uğraşıyor. Kara kovana dışarıdan müdahale edilmiyor. Kendisine ait bir dönümlük arazide arıcılığı en üst düzeyde yapmaya çalışıyor. Balın orijinalliğinin korunması için kendisine destek veriyoruz. Kovanları da kendisi yapıyor." diye konuştu.

Mehmet Şirin, Güroymak, Bitlis, Kovan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğüt dallarından yaptığı kovanlarda organik bal üretiyor - Son Dakika

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