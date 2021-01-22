Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
22.01.2021 21:59
Son dakika haberi... 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanından görüntüler Polislerin aldığı önlemlerden görüntüler Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler Ekiplerin uygulamasında görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak...
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanından görüntüler
Polislerin aldığı önlemlerden görüntüler
Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler
Ekiplerin uygulamasında görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
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