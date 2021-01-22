Kent merkezindeki Saat Kulesi

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, yaya ve araç trafiği de son derece azaldı.

Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde denetim yaptı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sokakların boşalmasını fırsat bilen Aksaray Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.