Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması

22.01.2021 22:17

Son dakika haberleri: Kent merkezindeki Saat Kulesi Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Kent merkezindeki Saat Kulesi

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, yaya ve araç trafiği de son derece azaldı.

Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde denetim yaptı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sokakların boşalmasını fırsat bilen Aksaray Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması

15 Temmuz, Aksaray, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika


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