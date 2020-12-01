Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkmayla ilgili tedbir ve kısıtlamalar 21.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da iş yerleri 20.00'den itibaren kepenklerini kapatırken, vatandaşlar da yavaş yavaş sokakları terk etti.
İSTİKLAL CADDESİ BOMBOŞ KALDIPolis ve zabıta ekipleri, İstanbul'un en kalabalık yeri olan İstikal Caddesi boyunca iş yerlerinin kapatılmasıyla ilgili anonslar yaparak, uyarıda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşmasıyla birlikte İstiklal Caddesi tenhalaşırken, kısıtlamanın kendilerini kapsamadığını düşünen bazı yabancı turistler caddeye girmek istedi. Polis, turistleri uyararak geri gönderdi.
- Kaynak: DHA
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