Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 21.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İş yerlerinin kapanmasının ardından İstanbul 'da yoğunluk yavaş yavaş azaldı. Kendilerine kısıtlama olmadığını düşünerek İstiklal Caddesi 'ne gezmeye gelen bazı yabancı turistler polis tarafından uyarılarak geri gönderildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkmayla ilgili tedbir ve kısıtlamalar 21.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da iş yerleri 20.00'den itibaren kepenklerini kapatırken, vatandaşlar da yavaş yavaş sokakları terk etti.

İSTİKLAL CADDESİ BOMBOŞ KALDI

Polis ve zabıta ekipleri, İstanbul'un en kalabalık yeri olan İstikal Caddesi boyunca iş yerlerinin kapatılmasıyla ilgili anonslar yaparak, uyarıda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşmasıyla birlikte İstiklal Caddesi tenhalaşırken, kısıtlamanın kendilerini kapsamadığını düşünen bazı yabancı turistler caddeye girmek istedi. Polis, turistleri uyararak geri gönderdi.- İstanbul