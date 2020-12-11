Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
11.12.2020 21:35
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlamamın ardından İstanbul
'un en yoğun noktalarından olan İstiklal Caddesi
boş kaldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibari ile başladı. Kısıtlama saatinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. Akşam yoğun seyreden trafik kısıtlama saatinde yüzde 18'e düştü.
İSTİKLAL CADDESİ KISITLAMA SONRASI BOŞ KALDIBaşlayan kısıtlama ile beraber İstanbul'un en yoğun noktalarından olan İstiklal Caddesi boş kaldı. Kısıtlamanın başlama saati ile beraber caddede sadece turistlerin girilmesine izin verilirken, zabıta ve polis ekiplerinin de denetimleri devam ediyor. Zabıta ekipleri, caddede yoğunluk oluşmasına karşın drone ile kontrollerini sürdürüyor. Öte yandan zabıta aracından da vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılar yapılıyor.
- İstanbul
Son Dakika Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Bahçeli'den HDP çağrısı: Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı