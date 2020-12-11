Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması (DRONE) - Son Dakika

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Yalova'daki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin önceden işlek olan cadde ve sokakları ile sahil bölümlerinde görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi.

Ayrıca Yalova- İzmit ve Yalova- Bursa kara yollarında da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı gözlendi.

Araştırma Kavşağında oluşturulan noktada görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücü ve yolculara cezai işlem uyguladı.

İstanbul'dan geldiğini ve yoğun trafik nedeniyle geç kaldığını ifade eden bir sürücüye de ekipler cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin il genelinde denetimlerinin kısıtlamanın sona ereceği pazartesi sabahına kadar aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.