Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik - Son Dakika

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

10.12.2020 07:44

Son dakika haberi: İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Bu kapsamda, dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından, İstanbul'da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktı.

Toplu taşıma ve özel araçlar, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda hareketlilik oluşturdu.

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik - Son Dakika


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