Kısıtlamaya rağmen ormanlık alana giden vatandaşlar mangal ve semaver yaparak eğlendi. Onlarca vatandaşın piknik yaptığı ormanlık alana baskın düzenleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Ekipleri kısıtlama kurallarını ihlal eden onlarca kişiye ceza yazdı.

İSTANBUL - Arnavutköy 'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobillerini bırakarak kaçtılar.

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