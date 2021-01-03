Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yaptılar, polisler gelince araçlarını bırakıp kaçtılar
İSTANBUL - Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobillerini bırakarak kaçtılar.
Arnavutköy Boğazköy Mahallesinde Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden piknik yapan vatandaşlar polis ekipleri olay yerine gelince otomobillerini bırakıp kaçtı. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Boğazköy Mahallesinde bulunan ormanlık alanda piknik yapan onlarca vatandaş pes dedirtti.
Kısıtlamada piknik yapanlara cezai işlem uygulandı
Kısıtlamaya rağmen ormanlık alana giden vatandaşlar mangal ve semaver yaparak eğlendi. Onlarca vatandaşın piknik yaptığı ormanlık alana baskın düzenleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Ekipleri kısıtlama kurallarını ihlal eden onlarca kişiye ceza yazdı.
Polisi görünce araçlarını bırakıp kaçtılar
Polis ekiplerinin ormanlık alana geldiğini gören vatandaşlar, araçlarını bulundukları yerde bırakarak yaya şekilde kaçtı. Kaçan vatandaşların araçları çekiciler ile ormanlık alandan çekildi.
Kaynak: İHA
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