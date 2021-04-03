Sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan araçlar denetlendi - Son Dakika

İstanbul Emniyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Dün 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, İstanbul'da oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı inceleniyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimlerde de polis ekipleri, araçları durdurarak gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi.