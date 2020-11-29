Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı

29.11.2020 03:47
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, System.String[]

Son dakika haberi... KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri belirlenen noktalarda gece boyu denetim yaptı.

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri belirlenen noktalarda gece boyu denetim yaptı. Polis ekipleri izin belgesi bulunmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken, maskesi olmayanlara da takmaları konusunda uyarılarda bulundu. D-100 Karayolu Merter mevkiinde yapılan denetimler sırasında bir araç sürücüsü sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini şaşırdığını iddia ederken hem alkollü, hem ehliyetinin daha önceden alkolden alındığı hem de kullandığı minibüsün sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri durdurulan sürücüye yaptığı kontrolde 1.73 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca, yapılan evrak kontrollerinde sürücünün daha önceden ehliyetinin yine alkolden alındığı tespit edilirken, kullandığı minibüsün de sigortasının olmadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri durdurulan araç sürücüsüne hem alkollü araç kullanmaktan hem sokağa izinsiz çıkmasından ceza yazarken, sigortası olmayan aracı da ceza işlemlerinden sonra çekici ile otoparka çekildi. Sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Sokağa çıkma yasağının saatlerini yanlış bildiğini ve alkollü olduğunu" söyledi. Polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar devam etti.

- İstanbul
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı

İstanbul, Kamera, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı - Son Dakika


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