Manisa'da bir sokak köpeği, 3 gün arayla 2 kardeşi ısırdı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Manisa'da bir sokak köpeği, 3 gün arayla 2 kardeşi ısırdı! O anlar kameralara yansıdı

22.10.2022 13:52

Manisa'da bir sokak köpeği, önce 9 yaşındaki çocuğu kalçasından, 3 gün sonra da 6 yaşındaki kız kardeşini sırtından ısırdı. Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Muradiye Mahallesi'nde geçen 10 Ekim'de, sokakta bisiklet süren Mustafa Kerem Ergül'e bir sokak köpeği saldırdı.
Bisikletinden atlayıp kaçmaya çalışan Ergül'ü yakalayan köpek, yere düşürüp kalçasından ısırdı. Küçük çocuk, durumu fark eden restoran işleten Yüksel Demirci (49) tarafından kurtarıldı.

3 GÜN SONRA KIZ KARDEŞİNİ ISIRDI

Yaşanan bu olaydan 3 gün sonra aynı sokak köpeği bu kez, Ergül'ün sokakta koşan kız kardeşi Cennet Ergül'e saldırıp, sırtından ısırdı. Küçük Cennet de ağabeyi gibi Demirci tarafından kurtarıldı. İki kardeşe götürüldükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedbir amacıyla kuduz aşısı vuruldu. O anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3 gün arayla aynı köpek 2 kardeşi ısırdı! O anlar kamerada

YAKALANIP BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Ergül ailesi, sorumlular hakkında şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Yunusemre Belediyesi ekipleri, sokak köpeğini yakalayıp barınağa götürdü. Köpeğin kuduz olmadığı öğrenildi.

3 gün arayla aynı köpek 2 kardeşi ısırdı! O anlar kamerada

"KOŞTUĞUMDA ÇOCUĞU ALTINA ALMIŞTI"

3 gün arayla 2 kardeşi sokak köpeğinden kurtaran Yüksel Demirci yaşananları anlattı. Hayvan düşmanı olmadıklarını ama başıboş köpekler konusunda yardım beklediklerini belirten Demirci, "Köpeklerle başımız belada. 3 gün arayla 2 çocuğu köpek ısırdı. Köfte yapıyordum. Çocuğun bağırışını duydum. Koştuğumda zaten çocuğu altına almıştı. Çocuğu kurtardık, köpeği uzaklaştırdık. Ancak çocuğu ısırdığı için yaralıydı. 3 gün sonra, ilginç bir şekilde aynı çocuğun kardeşini yine aynı köpek ısırdı. Biz çözüm istiyoruz, bu köpeklerin toplanmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Hayvan düşmanı değiliz, bizim de kedimiz, köpeğimiz, kuşlarımız var. Sadece başıboş hayvanlar noktasında yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 gün arayla aynı köpek 2 kardeşi ısırdı! O anlar kamerada

"BURASI YAŞANMAZ HALE GELDİ"

Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Figen Sardaş (35), "Muradiye artık sokak köpekleri nedeniyle yaşanılmaz hale geldi. Hepimiz hayvanseveriz, benim de hayvanlarım var ama bu sokak köpeklerinin toplanıp, korunaklı, uygun bir alanda yaşamaları sağlanmalı. Çünkü çocuklarımız dışarı çıkar çıkmaz saldırıyorlar. Çiğ etle beslendikleri için de saldırgan oluyorlar. Sokak köpekleri tarafından ısırılan kişi sayısı bir değil, iki değil. Artık bir önlem alınmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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