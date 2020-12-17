Son dakika haberi... Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada

Son dakika haberler: Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada Antalya'da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada ANTALYA - Antalya'da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eğlence, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntüde, sokak ortasında toplanan gençler asker eğlencesi düzenledi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü. Gençlerin o eğlencesi ise apartman sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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