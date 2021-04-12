Son dakika haberi: Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: "Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı" - Son Dakika

Film sahnesi değil! Suç makinesi zanlı, polisi otomatik silahla böyle öldürdü

Millet aşı bulamazken, biz çöpe atıyoruz! Profesör yaşananlara isyan etti

Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: "Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı"

"Mahkemede ben ameliyatlı olduğunu bilmiyordum, kasıtlı olarak vurmadım" dedi.

"Alkolün altına sığınarak, kendisini haklı çıkarak şeyler saçmalayarak kendisini savundu"

"Dimdik girdim gibi dimdik çıktım. 11 Mayıs'ta da daha rahat bir şekilde çıkacağım inşallah"

"Hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum"

"Bu olanlar sadece çocuk için olmadı"