Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: "Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı"
"Mahkemede ben ameliyatlı olduğunu bilmiyordum, kasıtlı olarak vurmadım" dedi.
"Alkolün altına sığınarak, kendisini haklı çıkarak şeyler saçmalayarak kendisini savundu"
"Dimdik girdim gibi dimdik çıktım. 11 Mayıs'ta da daha rahat bir şekilde çıkacağım inşallah"
"Hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum"
"Bu olanlar sadece çocuk için olmadı"
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: 'Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı' - Son Dakika