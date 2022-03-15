Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

15.03.2022 14:07
Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından silahla vuruldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından silahla vuruldu. Vurulan şahsın acı içinde bağırdığı anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Erenler ilçesi 1091 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.Ş. bacağından silahla vurulması neticesinde yaralandı. S.Ş.'yi yaralayan şüpheli ise kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, olay anına ilişkin vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ise S.Ş.'nin acı içinde bağırdığı, diğer şüphelinin ise yanında beklediği görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

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Erenler, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika


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