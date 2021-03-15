Son dakika haberi: Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 34 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 34 gözaltı
15.03.2021 17:50
Son dakika haberler: Denizli'de Narkotik timleri 34 sokak satıcısı üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı.
Denizli'de Narkotik timleri 34 sokak satıcısı üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı. 34 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Denizli'de sokak satıcılarına yönelik 11 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 657 gram metamfetamin, 2 bin 600 gram esrar, 156 gram eroin, 610 adet sentetik ecza hap, 6 adet ecstasy hap, 33 birim kannabinoid ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 12'si tutuklandı. - DENİZLİ
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