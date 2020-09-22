Son dakika! Kocaeli'nde örümcek adam şaşkınlığı - Son Dakika

Son dakika! Kocaeli'nde örümcek adam şaşkınlığı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de "Örümcek Adam" kostümü giyerek çocuk parkında ağaçlarda akrobatik hareketler yapan Burak Soylu, Kocaeli'de gelerek burada farkındalık oluşturabilmek için maske dağıttı.

Kocaeli'de "Örümcek Adam" kostümü giyerek çocuk parkında ağaçlarda akrobatik hareketler yapan Burak Soylu, Kocaeli'de gelerek burada farkındalık oluşturabilmek için maske dağıttı. Sokakta karşılarında Örümcek Adam'ı gören çocukların şaşkınlığını dile getirdikleri diyaloglar ise renkli görüntüler oluştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Örümcek Adam" hayranı olan minik Kuzey Çevikel'e sürpriz yapmak isteyen ailesi, Antalya'da yaşayan ve "Örümcek Adam" olarak tanınan 27 yaşındaki Burak Soylu'yu İzmit'e davet etti. Daveti kırmayan Soylu, Örümcek Adam kostümünü giyerek geldiği İzmit'te minik Kuzey'i ziyaret ederek verdiği hediye ile doğum gününü kutladı. Daha Soylu ve Kuzey, giydikleri örümcek adam kostümleri ile sokağa çıkarak dolaşmaya başladı. Sokakta İzmit Belediyesi ekipleriyle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında maskesi olmayanlara maske dağıtan Örümcek Adam ve minik Kuzey, ilginç görüntülere sahne oldu. Sokakta gezen ve parktaki ağaçlara tırmanarak akrobatik hareketler yapan Örümcek Adam'ı gören küçük çocuklar ve aileleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Örümcek Adam hayranı olan miniklerin heyecanlı diyalogları da renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar, gerçek olduğunu düşündükleri Örümcek Adam ile fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdi.

"İNSANLARA MASKE DAĞITTIM VE GÜZEL MESAJLAR VERMEYE ÇALIŞTIM"

İzmit sokaklarında akrobatik hareketler sergileyerek çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Örümcek Adam Soylu, daha önce de birçok sosyal sorumluluk çalışması yaptığını söyledi. Soylu, "Buraya da Kuzey kardeşimin doğum günü için geldim İzmit Kocaeli'ye. Burada da insanların maske takmadığını fark ettim. O yüzden sosyal farkındalık olması için insanlara maske dağıttım ve güzel mesajlar vermeye çalıştım. Şu an çok şaşırıyor insanlar ilk defa gördükleri için. Ama genel olarak tepkiler çok güzel" dedi.

"GERÇEK OLMADIĞINI SANIYORDUM AMA GERÇEKMİŞ"

Örümcek Adam'ı karşısında görünce çok mutlu olan minik Yeter Kaya, "Görüyorum hep ağaçlara tırmanıyor. Bütün herkesi kurtarıyor. Onu gördüğüm için çok mutluyum. Gerçek olmadığını sanıyordum ama gerçekmiş" diye konuştu.

"HİÇ GELMİYORSUN İZMİT'E"

Örümcek Adam'ın başka bir minik hayranı Ali Ege Hacıoğlu ise Örümcek Adam'a, "Her gün Örümcek Adam diye tutturuyorum görmek için. Hiç gelmiyorsun İzmit'e" diyerek serzenişte bulundu.

"BİZ ÖRÜMCEK ADAM ABİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Minik Kuzey'in doğum günü için Burak Soylu'yu İzmit'e davet ettiklerini belirten Ece Çevikel de, "Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı, buralara kadar geldi. Hem Kuzey'i hem bizleri çok mutlu etti. İzmit Belediyemizin vermiş olduğu destek doğrultusunda sosyal sorumluluk projesine de destek olmak istedi. İzmitli halkımıza maske dağıtımında bulundu. Biz Örümcek Adam abimizi çok seviyoruz ve tekrar İzmit'te onu görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"YİNE HER ZAMANKİ GİBİ İYİLİĞİNİ GÖSTERDİ"

Oğluyla birlikte parka gittiklerinde karşılarında Örümcek Adam'ı görünce çok şaşırdıklarını söyleyen minik Ali Ege'nin babası Murat Hacıoğlu ise, "Sonuçta her gün parka geliyoruz ama Örümcek Adam'a denk gelmiyoruz. Oğlumla geldiğimde kendisi çok mutlu oldu, çok sevindi. Örümcek Adam burada maskesi olmayanlara maske dağıttı. Yine he zamanki gibi iyiliğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kocaeli'nde örümcek adam şaşkınlığı

Örümcek Adam, Burak Soylu, Kocaeli, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kocaeli'nde örümcek adam şaşkınlığı - Son Dakika

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