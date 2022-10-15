Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen yabancı uyruklu Elhalid H., kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Elhalid H., bacağına isabet eden 2 mermiyle yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Saldırıyı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elhalid H., İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika

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