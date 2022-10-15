SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

15.10.2022 03:21

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu Elhalid H. (34), bacağına isabet eden 2 mermiyle yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu Elhalid H. (34), bacağına isabet eden 2 mermiyle yaralandı. Şüpheli olay sonrası kaçarken, Elhalid H. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen yabancı uyruklu Elhalid H., kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Elhalid H., bacağına isabet eden 2 mermiyle yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Saldırıyı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elhalid H., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Elhalid H.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika

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