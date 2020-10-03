Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Söke'den Kuşadası istikametine giden Oktay Karabıyık yönetimindeki 09 S 2028 plakalı araç, ağaçlı kavşağında Nazmi Lofçalı idaresindeki 09 ABD 090 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, Nazmi Lofçalı ve aynı araçta bulunan Aysun Lofçalı ve Gözde Lofçalı hafif şekilde yaralandı. Sürücü Lofçalı ambulansla Söke devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:16 - Kaynak: AA
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