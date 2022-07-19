Son dakika haberi: Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı

19.07.2022 11:05
Son dakika haberi: Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Son dakika haber: Aydın-Söke Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atması sonucunda bir kişi yaralandı.

Aydın- Söke Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atması sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adem G. yönetimindeki özel araç Söke istikametine seyir halindeyken yoldan çıktı. Ağaç direğe çarpan otomobil, yol kenarında bulunan işyerine çarpmadan yan yattı. İhbar üzerine Bölge Trafik ve Jandarma ile 112 Sağlık ekipleri kaza mahalline geldi. Kazada araç sürücüsü Adem G. yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Söke Karayolu, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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