Edinilen bilgiye göre, Adem G. yönetimindeki özel araç Söke istikametine seyir halindeyken yoldan çıktı. Ağaç direğe çarpan otomobil, yol kenarında bulunan işyerine çarpmadan yan yattı. İhbar üzerine Bölge Trafik ve Jandarma ile 112 Sağlık ekipleri kaza mahalline geldi. Kazada araç sürücüsü Adem G. yaralandı.

Kaynak: İHA

Söke Karayolu, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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