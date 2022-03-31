Son dakika haberi... Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

31.03.2022 19:19
Son dakika haberi... Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güllübahçe Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 09 AFK 316 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden H.Ç. yönetimindeki 09 M 2673 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun ortasına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü E.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberi... Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

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Güllübahçe, Otomobil, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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